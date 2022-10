Ladánybene 27 és a szabadkai Sin Seekas

A népszerű reggae csapat, az LB27 a Songs of Freedom című esten feleleveníti tizenöt évvel ezelőtt megjelent lemeze, a Babylon Cirkusz fontosabb dalait, illetve pályájuk aktuális üzenettel bíró szerzeményeit. Az eseményre a Fedél Nélkül Alapítvánnyal együttműködve a közelgő tél elviseléséhez nélkülözhetetlen eszközöket várnak – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

“Szeretnénk az utcákon, parkokban, aluljárókban élő embertársainkon segíteni, hogy a tél hidege ellen védettebbek legyenek. A Fedél Nélkül Alapítvány munkatársaival együttműködve arra kérünk mindenkit, hogy a feleslegessé vált meleg cipőket, hálózsákokat, pokrócokat, kabátokat és hátizsákokat hozzák el október 23-án az Akvárium Klubba” – idézte a kommüniké Bodnár Tibort, az LB27 vezetőjét.

Az 1985-ben alakult LB27 a mai napig aktív, időről időre megújul és új ötletekkel, lemezekkel jelentkezik.

“Az elmúlt években nehezebb időket élünk, most még nagyobb szükség van a reggae muzsika pozitív üzenetére” – fogalmaz a zenekar.

Az Akvárium Klubban a zenekar vendége Gregorio Alto ütőhangszeres, valamint a frontember Sóti Juli által vezetett szabadkai Sin Seekas zenekar lesz, amely számos közös turnén szerepelt korábban az LB27-tel. Az október 23-i koncerten közös dalok is elhangzanak, köztük a Víz, kaja, levegő és a Valakiért.

Az esemény támogatója az NKA Hangfoglaló Program.

(MTI)