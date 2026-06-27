A helyi kulturális igények kielégítések végett

A Magyar Honvédség négy együttesének részvételével katonazenekari találkozót rendeznek július 4-én Szegeden – jelentette be Binszki József (Összefogás Szegedért) alpolgármester kedden. A politikus a rendezvény sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, Szeged vitathatatlanul a régió legváltozatosabb kulturális programját kínálja az itt élőknek és a városba érkezőknek.



A szegediek szinte elvárják, hogy a nyár minden hétvégéjén legyenek a lehetőség szerint ingyenesen elérhető kulturális programok. Ezek között rendkívül népszerűek a Móra parkban az elmúlt tíz évben rendezett térzenei koncertek. A sorozat idén július 4-én katonazenekari találkozóval indul – közölte az alpolgármester.



Gömöri Balázs őrnagy, a Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar vezetője elmondta, a találkozó programja délelőtt a Roosevelt téri játszótéren rendezett Pöttöm party-val kezdődik. A kicsiknek szóló interaktív koncerten a gyerekek közelről is megismerhetik az együttes hangszereit.

Lesz zenekari menet a városon keresztül

Délután a találkozón résztvevő együttesek – a hódmezővásárhelyi mellett a kaposvári, a debreceni helyőrségi zenekar, valamint a Magyar Honvédség Légierő Zenekara Veszprémből – a városban több helyütt adnak 20-25 perces koncerteket. Ezt követően látványos zenekari menet végén az együttesek a Széchenyi téren találkoznak, majd már közösen a Móra parkba vonulnak, ahol alaki bemutatót és közös koncertet láthat és hallhat a közönség – közölte az őrnagy.



Július 11-én a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar koncertezik a Móra parkban, egy héttel később a hódmezővásárhelyi MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár Zenekara, július utolsó szombatján pedig a Szentesi Városi Fúvószenekar ad hangversenyt a Móra Ferenc Múzeum előtt.



Csizmadia Zsolt, a Magyar Honvédség főkarmestere közölte, augusztus 11-én az Újszegedi Szabadtéri Színpadon is katonazenekari koncertet rendeznek. Az esten a Magyar Honvédség Központi Katonazenekara lép föl. A csaknem hetventagú együttes műsorán a hagyományos katonazenekari repertoár népszerű darabjai mellett filmzenék és musicalek fúvószenekari feldolgozásai is szerepelnek majd.