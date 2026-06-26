Direkt ezeket a zenekarokat hívták meg

Július 5-én rendezik meg a Csík Zenekar FESZT-et a Budapest Parkban, ahol a Csík Zenekarral fellép majd Szalonna és bandája, a Besh O Drom és Szabó Balázs Bandája, valamint ott lesz Törőcsik Franciska és Vecsei H. Miklós színészek, és Mező Misi énekes is.



A Csík Zenekar a koncerten fellépő vendégeket úgy választotta ki, hogy olyan művészekkel adjanak koncertet, akikkel még nem sokszor láthatta őket együtt a közönség – áll a Budapest Park csütörtöki közleményében.

Lesz táncház is azoknak, akik nem csak állva hallgatnák

Mint írják, a félnapos program során fellépő zenészek nemcsak saját, hanem egymás zenekarában is színpadra állnak majd, így az is izgalmas kihívás volt a művészek számára, hogyan tudják beilleszteni a közreműködők zenei világát a Csík Zenekaréba.



A koncertek között a Tarsoly zenekar táncháza és gólyalábasok színesítik majd a programot, ezért a családok fiatalabb tagjait is várják a fesztiválra a szervezők.