Idén ott is muzsikál az erdő

Szakvezetéses erdei séták, koncertek és erdei divatbemutató is várja az érdeklődőket június 27. és július 5. között a Muzsikál az erdő – Mátrai Művészeti Napok eseménysorozaton. A programoknak június 27-én Gyöngyös–Sástó, 28-án Gyöngyöspata-Nagyparlag, 29-én Mátraszentimre, 30-án Szentkút, július 2-án Gyöngyös-Mátra Múzeum, 3-án Szurdokpüspöki, 4-én Salgótarján–Eresztvény, 5-én Tar-Fenyvespuszta ad otthont – közölte a Muzsikál az Erdő Alapítvány az MTI-vel.



A koncerteken fellép mások mellett az Egri Szimfonikus Zenekar Szabó Sipos Máté vezetésével, a Monarchia Szimfonikus Zenekar Werner Gábor irányításával, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóiból álló kamarazenekar Ménesi Gergellyel, Horgas Eszter és az In Medias Brass rézfúvós kvintett.

A folytatásban is igen eklektikus lesz a kínálat

A közönség meghallgathatja továbbá Csík János és a Mezzo, Pál István Szalonna és bandája, a Szászcsávási Zenekar, a Misztrál Együttes, Szabó Balázs, Petruska, Ferenczi György és az 1ső pesti rackák, a Cimbaliband, Agócs Gergely, a Bohém Regtime Jazz Band és Rohmann Ditta produkcióját is. A szakvezetéses erdei sétákon és az előadásokon a klímaváltozás, erdeink állapota, a fenntarthatóság és a természetvédelem áll majd a középpontban.



A programok között lovastúra, tájfutó verseny, erdei meditáció, helyi termékek bemutatója, népi kézműves foglalkozások és interaktív gyermekműsor is szerepel. A rendezvénysorozaton kihirdetik a Muzsikál az erdő pályázatok eredményeit, és több helyszínen kiállítás mutatja be a 2026-os gyermekrajz- és fotópályázat anyagát.



A programokról részletesen a https://uj.muzsikalazerdo.hu oldalon olvashatnak az érdeklődők.