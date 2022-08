Hat évtizedet összefoglaló, különleges Omega-életműkiadás

Az Omega együttes teljes munkásságára koncentráló, óriási műgonddal szerkesztett sorozatba kezd most a GrundRecords, ami talán túlzás nélkül egyedülálló itthon.

A most megjelenő két CD egy elég komolynak ígérkező sorozat nyitánya. Az Európa szerte népszerű zenekar életműve jóval több annál a 17 sorlemeznél, amit a pályafutásuk alatt megjelentettek. Ez a terjedelmes munkásság átível a könnyűzene minden jelentős évtizedén és úgy olvasztja magába a stílusok kavalkádját, hogy közben végig megmarad az Omega senkivel össze nem téveszthető hangulata.

Joggal merülhet fel a vásárlókban a gondolat, annyi különböző újrakiadás után miért válassza valaki ezeket a kiadásokat, ha már esetleg birtokolja a többit? Mitől több, esetleg jobb ez a sorozat, mint a korábban már annyiféle variációban megjelent CD-k? Egyrészt azért, mert most nem csak a sorlemezekre és a klasszikus koncertfelvételekre, ritkaságokra koncentrált a kiadó, hanem két olyan, ez idáig ilyen formában meg nem jelent kiadványt is a sorozatba illesztettek, egyfajta felvezetőként, amilyen korábban még nem volt.

Az augusztus 15-én megjelenő korongok egyike a BEAT, ami a zenekar korai felvételeinek gyűjteménye, a másik pedig a Táncdalfesztivál, aminek címéből páran talán sejtik is, olyan felvételeket rejt, ahol az Omega együttes szólistákat kísér.

Mindkét CD anyaga gondos és értő remasztert kapott Rozgonyi Péter hangmérnöktől, aki az egész sorozat hang-utómunkálataiért felel majd. Emellett pedig a borítók is hatalmas műgonddal kerülnek felújításra, az eredeti koncepciókból kiindulva, gazdag képanyaggal és kiegészítő információkkal. A jelenlegi tervek szerint a sorozat több mint 20 lemezből áll majd, és a tervek szerint havonta 3-4 CD jelenik meg. Az első két CD után senkiben nem marad majd kétség, hogy ha valamit, ezt a sorozatot megéri várni és minden kiadványát a polcra helyezni!