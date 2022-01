Kritizálni a legkönnyebb,

kitörni a gyönge nyakat,

összekötni a cipőfűzőt,

megmérgezni az agarakat.

Az ambíciót sárba taposni,

zsinórt tekerni, kézre lábra,

megvadítani az időt,

gombot varrni a kinőtt kabátra.

Teremts, ha szebben pereg

nyelvedről a szó,

a biztató, nógató, hejhó!

Az idő megadja neked,

a rengeteg hetet

amikor ezt mind megteheted!

Savazz bátran, de valód

akkor cseng igazin,

ha felülmúlod azt,

amit megalkotott már valaki.

Írta: Ötvös Németh Edit

2017. augusztus 28.

Kérdezhetnétek, hogy mit keres egy zenei hírmagazinban vers. Egyrészt a költészet társművészet (egyébként is minden művészeti ág kapcsolódik egymáshoz), másrészt a kortárs költők művei is érdemesek lehetnek megzenésítésre. Amúgy meg ezen vers mondanivalója is érdekes…