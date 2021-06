Világsztárral erősített az EFOTT

Az amerikai rapper, Flo Rida is fellép az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján (EFOTT), a koncert augusztus 14-én este lesz – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel. A közleményben idézték Maszlavér Gábor fesztiváligazgatót, aki jelezte, tavaly már minden készen állt arra, hogy fogadják a rappert, azonban a járvány közbeszólt.

Az augusztus 11-15. között zajló fesztiválon sokak mellett fellép a Wellhello, a Halott Pénz, Horváth Tamás, a Bagossy Brothers Company, a Follow The Flow, valamint Majka és Curtis. A fesztiválon a legkedveltebb hazai előadók és a zenei stílusok teljes skálája megtalálható lesz.

A szervezők korábban azt közölték, hogy két nagyszínpaddal várják a szórakozni vágyókat 45. EFOTT-on a Velencei-tó északi partján, Sukoró térségében, amely a jelenlegi szabályok alapján kizárólag oltási igazolvánnyal lesz látogatható.

Az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (röviden: EFOTT) egy 1976-ban létrejött nyári zenei fesztivál. Ezért Magyarország egyik tradicionális fesztiváljának számít. Mindig más és más helyszínen jelentkezett 2014-ig, 2015 óta Velencén, a Velencei-tó északi strandján kerül megrendezésre minden évben. Az 1970-es években a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség irányítása és felügyelete alatt működtek nyári táborok, üdültetések; a középiskolások részére az ODOT, az Országjáró Diákok Országos Találkozója nyújtott nyári elfoglaltságot, a felsőoktatásban nem tanuló, középiskola után munkát vállalóknak pedig az Ifjúmunkás Kempingek, így csak az egyetemisták és a főiskolások maradtak nyári nagyrendezvény nélkül. Ezért a kor ifjúsági szervezete, a KISZ 1976-ban életre hívta az EFOTT-ot, mely – a kor ideológiájának megfelelően – sportra, kultúrára, hazánk turisztikai kincseinek megismerésére sarkallta a felsőoktatás résztvevőit. A KISZ – a magyar kommunista állampárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) ifjúsági szervezet volt 1957 és 1989 között – kongresszusa célul tűzte ki egy egész ifjúságot átfogó turisztikai rendszer létrehozását.



A kezdetekben még nem a mai modern értelemben vett fesztiválról volt szó, sokkal inkább hasonlított egy-egy korabeli úttörőtáborhoz, az általános érvényű programok közé tartozott többek között a táncház, filmvetítés, diszkó, fakultatív sportversenyek, városismereti versenyek, tájékozódási futóverseny, politikai fórumok, tábortűz és utcabál. Az esti szórakoztató műsorokon olyan előadók léptek fel, mint Nagy Bandó András, Sándor György és Boros Lajos, a zenei repertoárban többek közt a RE-SHOW együttes, Cseh Tamás, és a Voga-Turnovszky duó szerepelt.



Az első találkozó helye a Pécs melletti Abaliget volt, 1976 nyarán 25 felsőoktatási intézmény 350 hallgatója vett részt a négy napos eseményen. A következő években a látogatószám folyamatosan nőtt (’77 – Debrecen 750 fő, ’78 Keszthely 800 fő, ’79 – Nyíregyháza 900 fő, ’80 – Sirok 1000 fő, ’81 Fonyódliget 1260 fő), az ezredfordulóhoz közeledve pedig már több tízezer fiatal szórakozott az EFOTT-on. Természetesen a rendszerváltás után maga a fesztivál is átalakult, a politikai ideológiák helyét átvette a könnyűzene, és a fesztivál nevében fémjelzett “turisztika” is a háttérbe szorult. Az elmúlt években rekordokat döntöget a látogatói szám, – bár a 2011-es fesztiválon nem dőlt meg a rekord, így is – közel 70.000-en voltak kíváncsiak a hazai fesztivál-felhozatal hivatalos hallgatói bulijára. (Wikipedia)