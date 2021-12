Nem csak a fiatalok, hanem a boomer-generáció is szívesebben hallgat zenét streamingen, mint máshogy

Nő a kereslet a digitális médiatartalmak iránt: nemcsak az előfizetők, hanem az egy főre jutó szolgáltatások száma is fokozatos, globális szintű növekedést mutat, és ennek további emelkedése várható a következő években – derült ki a Deloitte legfrisebb, MTI-nek hétfőn küldött globális kutatásából.



Már nem csak a fiatalok, de az idősebb generáció is egyre komfortosabban mozog az online térben. Egyre több digitális tartalmat fogyaszt napi szinten, ezért a hagyományos televíziózás – bár valószínűleg még sokáig megmarad – fokozatosan veszíti el a szerepét. Az idősebbek azok, akik még elsősorban TV- és filmnézésre használják az online szolgáltatásokat, míg a fiatalabb generáció inkább zenehallgatásra, videójátékra, illetve közösségi média használatára veszi igénybe – írták.

A kutatás szerint egyre magasabb a fizetési hajlandóság a prémium szolgáltatásokért, azon belül is főként a magas minőségű tartalmakat részesítik előnyben – ilyen lehet a Spotify vagy a Youtube Prémium.

A fogyasztói kereslet mellett a kínálat is folyamatosan nő, számos hagyományosan technológiai (például Amazon, Apple), valamint telekommunikációs cég is egyre aktívabb tartalomgyártás, illetve videostreaming területén. A tartalom és a minőség fejlesztéséhez a jövőben várhatóan a stratégiai felvásárlásokra és fúziókra is sor kerülhet, ahogy az az AT&T esetében már ismert, amely a Time Warner eszközeit integrálta saját médiakínálatába 2018-ban, beleértve az HBO-t is – mondta el Hosszu Gábor, a Deloitte Magyarország technológiai tanácsadás üzletágának igazgatója a közleményben.

A kutatás szerint a kínálat növekedése miatt az előfizetők egyre könnyebben váltanak szolgáltatót. Az ehhez vezető leggyakoribb okok között az áremelkedést, a kedvenc tartalmuk eltávolítását, valamint egy versenytársnál megjelenő új tartalom felkerülését jelölték meg. A távozás azonban – különösen a fiatalabb generációhoz tartozók esetében – nem feltétlenül végleges, gyakran térnek vissza ugyanahhoz a szolgáltatóhoz, ha számukra érdekes tartalom jelenik meg ott. A felmérésben részt vevők 25 százaléka jelezte, hogy iratkoztak már vissza egy adott szolgáltatásra egy éven belül.

A Digital Media Trends felmérés 15. kiadását a Deloitte US technológiai, média- és telekommunikációs csapata készítette egy független kutatócég bevonásával. A 2009 egyesült államokbeli fogyasztó részvételével végzett online felmérés 2021 februárjában készült.

