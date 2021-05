Kincskereső kincsek – Itt az új Gallandárium!

A napokban jelent meg Galla Miklós legújabb szólólemeze, dupla CD-n, a GrundRecords gondozásában!

Galla Miklós abszolút kihasználta a karantén-időszakot és elkészítette új szólólemezét. A két korongnyi, majdnem két és fél órányi hamisítatlan Galla-esszenciáról a művész így nyilatkozott:

– A Kincses Gallandárium című dupla CD részben antológia. Tartalmazza az összes ismert és jó

dalomat. A négy ikonikust: Kötöde, Bélát itt ne keressék, Brékó, brékó! és Elektromos gyalogos.

Nekem a szubjektív kedvenceim A színpadi pojáca, az Emberek, figyeljetek! és a Ha jegy nélkül utazol.

Úgy érzem, ezek akár világslágerek is lehetnének, ha Nyugaton hallanák őket.

Éppen ezért az Emberek, figyeljetek!-ből a mostani CD-re angol nyelvű verziót is készítettem Song About Whatever címmel. Videóklip is készül hozzá, hátha így eljut Shakirához, Madonnához és Lady Ga Gához.

Az ős GM49-dalok közül a Gyomrom, A telken, a telken és a Szoba-dal is szerepel az anyagban,

természetesen vadonat új, 21. századi hangszerelésben. Ezek a számok már a GM49 legelső, 1981.

február 21.-i koncertjén elhangzottak. Kilenc új felvétel is megjelenik a kiadványban.

– Ezek közül a sajátok: Ciki dal, James Bond sose fél, Csomagot kaptam, Zöld alma (ez is ős-GM49 nóta) és a már említett Song About Whatever. Az első háromhoz lesz videóklip.

Szövegük vicces, ironikus, hiszen ezt várja tőlem a közönség. Slágernek a Ciki dalt szánom. A James Bond sose fél valóságos rímparádé, Romhányi József előtt tisztelegve.

Saját számok és neves előadók feldolgozásai is szerepelnek az új Galla-albumom!

Ezek pedig a feldolgozások: A város fölött (Szörényi-Bródy), Szentiván (Illés-Bródy), All The Way (Journey együttes) és I’m Walking (Fats Domino).

– Úgy érzem, a hangom többre hivatott annál, mint hogy csak a saját szerzeményeimet énekeljem vele. Ezért vettem lemezre Levente, Lajos és a Journey együttes csodálatos dallamait.

Az átélt szövegértelmezés és a jó artikuláció annak köszönhető, hogy színész is vagyok. Fats Domino szintén személyes kedvencem. Óriási dalszerző, és lenyűgöző színpadi előadó volt.

Az új felvételeken egyenrangú arányban szólalnak meg a szintetizátorok, illetve a gitárok. Két szerzeményt a Pa-Dö-Dő énekli; a női hangok színesítik a repertoárt: A gyerexínész és A

bombanő című számokban.

Az új felvételek a csillaghegyi Tom-Tom Stúdióban készültek. Dorozsmai Gergő volt a hangszerelő és a hangmérnök. Erről így mesélt Galla Miklós:

– Remekül dolgoztunk együtt, az ő érdeme is, hogy jól sikerültek a most felvett dalok. A virtuóz gitározás Kontor Tamásnak köszönhető.

További öröm számomra, hogy a CD front borítója egy absztrakt festményem felhasználásával készült, a füzetben és a „tálcán” pedig további hét festményem látható.

A két korong összideje: 144 perc.

Az album dalai elérhetőek a digitális zeneáruházakban, a CD-k pedig a jobb lemezboltokban!

CD1: hallgasd meg itt – https://youtu.be/wuiJP7N3tUk

CD2: hallgasd meg itt – https://youtu.be/209kpeNWVSk

Jó zenehallgatást kíván mindenkinek Galla Miklós!