A Magna Cum Laude fellépése lesz A Dal 2022 szombati első elődöntőjében az extra produkció. A műsor ezen szakaszába jutott versenyzők akusztikus verzióban adják elő dalaikat, az első tíz előadó szombaton látható 19 óra 35 perctől élőben a Dunán.

Ismét egy zsűritag cseréli mikrofonra a pontozótáblát. Mező Misi énekes-gitáros együttesével, a Magna Cum Laudéval lép színpadra.

A fun rock együttes több mint két évtizede a magyar könnyűzenei élet éllovasa, a frontember immár negyedik alkalommal foglal helyet az ítészek között – szerepel az MTVA csütörtöki közleményében.

A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Akkori menedzserük a funkys beütésű, táncolható popzene irányba terelte őket, a tizenéves korosztályt megcélozva, de ez nem hozott áttörést.

A két teljesen autodidakta szerző már itt is magabiztos volt, jól levették az aktuális trendeket. Az énekes ekkor már zenélésből élt, egy másik formációval járta a vendéglátóipari egységeket, de a menedzserrel – aki szerint ő állt a kitörés útjában – nem jött ki, egy időre, az első videóklipek leforgatása után el is hagyta a zenekart. Ekkor Szabó Eszter lett a Magna Cum Laude énekese, de mikor ő is szerzői babérokra tört, szétváltak útjaik és újra Mező Misi lett a frontember.

Elfogadták egymást és ekkortól magukat is, szakítottak a slágerzenével és a dallamosabb rock irányába fordultak, ami végül azóta is a sikereik forrása.

A zenekar 2003-ban jelentette meg első albumát Hangolj át címmel. Az album 12 száma közül először az Osztály című számukból lett kislemez. A dalhoz klipet is forgattak, amely igen népszerű lett a magyar zenei televíziókban. Ezután egy nagy koncertturné következett, amin eljutottak számos klubba, megfűszerezve az ország legnagyobb fesztiváljaival és néhány meglepetés koncerttel. Később elkészült a második kislemez és videóklip is, a Lemegy a nap című számhoz, mely rádiós sláger lett.