Csuja Imrével csudajó lesz ez!

A sokak örömére egyre inkább közeledő hosszú hétvége szuper programokat kínál országszerte, a fővárosban pedig garantáltan mindenki megtalálja azt, ami szemének, szájának, fülének ingere.

Szombaton például különleges koncertre kerül sor a közel 700 főt befogadó Akvárium KisHallban, ahol Czutor Zoltán zenekarai, barátai köré szerveződik minden.



Czutor Zoltán azon hazai zenészek közé tartozik, akikben már egészen fiatalon megszületett az örök szerelem a zene iránt. Ennek egyik bizonyítéka, hogy mindössze 14 éves volt, amikor megalapította a főleg rock stílusában tevékenykedő Nyers zenekart, amely egészen 2005-ig volt aktív.

A produkció azóta ugyan nem hoz ki új dalokat, időről-időre azért adnak egy „emlékeztető, élőzenés szurit” a közönségüknek.



Aki a Nyers munkásságát nem követte figyelemmel, egy dalt biztosan ismer Zoli előadásában, ami a 2005-ben alapított „beatmetál” Belmondo égisze alatt született, szívbemarkolóan szerelmes, immáron több mint 10 éves „Mikor?”

A formáció nemrégiben rukkolt elő új klipjével, a kimaradást, a szórakozást, a hajnalokat leíró, frissítő, újszerű hangzással rendelkező, gördülékeny „Általában”-nal.



Hogy mitől lesz kivételes ez az este? Attól, hogy 3 év szünet után az Akvárium Kishallban színpadra áll a Nyers eredeti felállása (Volent Zsolt – dob, Miklós Tibor – basszusgitár), továbbá Zoli másik főzenekara, a Belmondo is eljátszik néhány dalt, és akkor ez még nem minden…

Csatlakozik Zoliékhoz hazánk ikonikus színésze, Csuja Imre, valamint Janklovics Péter humorista, színész is.



Amíg Csuja Imre verselve ad elő Zoli dalszövegeiből, sőt még egy dalt is elénekel, addig Janklovics egy hosszabb medley szólistájaként bizonyít. Ezen az estén tehát tényleg érdemes lesz akár hajnalig is kimaradni.

Czutor első zenekara, a Ropi 1982. december 30-án lépett fel egy iskolai előszilveszteri bulin. Tagjai ekkor még mindössze 13-14 évesek voltak. Nemsokára egy erős AC/DC-hatás a zenekart egyre határozottabb irányba terelte, Ropi néven azonban még jó néhány sikeres koncertet adtak. Gimnazista korukra stílus- és fazonmódusulást követően természetesen a nevük is változott Still Hillre. 1989-ben elektroműszerész képesítést, majd 1994-ben a Szegedi Tudományegyetem – Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán biológia-kémia szakos tanári diplomát szerzett. Zenei pályafutása 1989-ben indult be a Nyers zenekar frontembere, zeneszerzője és szövegírójaként. 1997-ben egy évet tölt Los Angelesben, ahol hangszerelőként, stúdiózenészként, énekesként dolgozott. 2005-ben, a Nyers feloszlása után megalapította a Belmondo zenekart, melynek napjainkig frontembere, zeneszerzője és szövegírója. 2013-ban a MikulásGyár hivatalos gyereklemezét Gubás Gabival közösen adták ki MákosGubás és a CzutorBorsók címmel, ennek eladásából befolyó teljes összeget a rászoruló gyerekek kapták. Szintén 2013-tól DJ Zíliával és Krajczár Péterrel megalapították a Hippihonder nevű formációt, ami elsősorban a klubszínpadokon aktív. 2004-től 2006-ig dolgozott a WAN2 magazinnál, mint újságíró, a gödöllői Másikrádiónál, a Rádió Cafénál, illetve a TV Szigetnél, mint műsorvezető, illetve szerkesztő. 2007 novemberétől az Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Könnyűzenei választmányának, 2011 decemberétől az Artisjus vezetőségi tagja. 2008 novembere és 2012 januárja között a Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesületének elnöke. Ebben a minőségében azóta is – kvázi társadalmi szerepvállalásként– dolgozik a mindenkori médiatörvény és szerzői jogi törvény hazai szerzőkre nézve kedvező módosításaiért (nemzeti zenei kvóta bevezetése/bővítése, a jogdíjbeszedés kiterjesztése, felosztás-elosztás transzparenciája, stb.). 2009-től óraadó felsőoktatási és egyéb továbbképző intézményekben. Első házasságát 20 évesen kötötte, másodikat 23 évesen.[14] Második házasságából Garab Ildikóval, amely 2006-ban ért véget, 3 gyermeke van: Levente (1992), Szonja (1995), Győző (2002). Harmadik felesége a nála 20 évvel fiatalabb Kilián Zsanett, akitől két gyereke született, míg harmadik közös gyerekük 2022-ben fog megszületni. 2022. január 20-tól a Spirit FM Beszóló című interaktív műsorának műsorvezetője.

Vajon miért lesz érdemes fennmaradni akár hajnalig? Menjen el, és megtudja!