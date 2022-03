Ez a Fonogram-díjas zenekar legelső teljesen magyar nyelvű albuma

A „Pók” és a „Kék Hullám Kemping” című dalokat már korábban is megismerhette a közönség az amerikai Carson városáról elnevezett zenekartól, ráadásul megállás nélkül pörögnek a hozzájuk tartozó klipek is, de az eddig nem hallott trackek újabb dimenziókapukat nyitnak: a Digitális/Analóg igaz kísérletezős album lett.



Az album felvétele a „magyar blues őshazájában”, Kőbányán készült, de a rocktörténelem más elemei is felbukkan az anyagon. Néhol hagyományos indie, utána pedig akár jöhet egy zongora-alapú softrock is, de akkor se essünk kétségbe, ha azt vesszük észre, hogy épp mocsár-bluest hallunk. A Carson Coma ilyen és ezért (is) imádják őket.



A dalszövegeknél eddig sem volt bátortalan a zenekar, de egyre nyíltabban és világosabban érintik azokat a hétköznapi problémákat, amelyeket mindannyian átélünk, legyen ez akár a jogosítvány megszerzésének „személyes traumája” vagy annak dalba foglalása, hogy milyen érzés amikor „mérnökcsaládban” közlöd: én zenész leszek.

Elsőre meglepőnek tűnhet a hyperdizájn-elemeket nélkülöző lemezborító, viszont igazi carsonos történet tartozik hozzá :a stúdiófelvételre mindenki egy „eldobható” analóg fényképezőgéppel érkezett…

Folyamatosan dokumentáltuk velük a munkafolyamatot, így különböző látásmódokból lettek megörökítve a történetek. Miután elkészültünk a teljes hanganyaggal egy elég hosszú estét töltöttünk azzal, hogy megbeszéljük a dalsorrendet, a borítóterveket és más művészeti és promóciós koncepciókat, azonban Giorgio az énekesünk az előhívott fotókkal érkezett…végül ezek közül lett kiválasztva, amit már láthattok. Zsombor, a gitárosunk ennek eredetijébe karcolta bele a zenekar nevét és a lemez címét

– mesélte a dobos, Héra Barnabás.



A lemez dalai március 11-től az összes ismert digitális zeneáruházban elérhetőek lesznek és a cd-formátumra sem kell sokat várni, de ha már Digitális/Analóg a lemez címe, akkor egyértelmű volt, hogy vinylt is gyárt belőle a zenekar. Ez utóbbit a tervek szerint, június 10-én a Budapest Parkban veheti majd kézbe a közönség.



A lemezbemutató turné március 18-án balatoni fiatalok legnagyobb örömére Veszprémben indul és budapesti koncerthelyszínen ér végét: az állomásokat az alábbi linken könnyen megtalálhatja bárki, a parkos koncertre pedig már most is meg lehet venni a jegyet, ha biztosra akarunk menni.

Veszprém már várja a koncertet, de a hírek szerint még a Balaton partján 😉 is tűkön ülve várják a pénteki bulit!