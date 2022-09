Barokk opera, klasszikus és dzsesszzene a Herbstgold Fesztiválon

A zene miatt most átugrunk a szomszédba, Kismartonra!

Vasárnap este (szept.11.) a Haydn teremben Mozart Bastien és Bastienne című vígoperáját láthatja a közönség, az előadást Carolin Pienkos és Cornelius Obonya rendezte, darabban Bastienne szerepét Amélie Hois alakítja, aki filmszínészként és operaénekesként is ismert – tájékoztatták a szervezők az MTI-t pénteken.

Julian Rachlin hegedűművész, a fesztivál művészeti vezetője előadóként, kamarazenészként és karmesterként is közreműködik a fesztiválon. Színpadra lép Brahms és Csajkovszkij D-dúr hegedűversenyével, majd Bach Goldberg-variációnak, vonós átiratát szólaltatják meg brácsán játszó feleségével, Sarah McElravy-val, valamint Boris Adrianov csellóművésszel.

Juan Diego Flórez dalestjén szeptember 16-án Schubert-dalok, Jacques Offenbach, Rossini, Puccini és Massenet művei csendülnek fel, valamint dél-amerikai slágerek, amelyeket az operaénekes saját gitárkísérettel ad elő.

Szeptember 17-én, a francia gitárművész Biréli Lagrene zenekara, a Biréli Lagrene Quartet & Friends valamint a Janoska Ensemble fellépése Django Reinhardt emléke előtt tiszteleg.

Szeptember 18-án matinékoncertet ad Schiff András zongoraművész. A Chamber Orchestra of Europe közreműködésével Haydn 104. (D-dúr) London szimfóniája csendül fel Schiff vezényletével, Haydn 11. (D-dúr) zongoraversenye és Bartók Béla Divertimentója után. Este Várdai István csellóművész az ukrán származású karmesterrel, Okszana Linivvel és az általa alapított Ukrán Ifjúsági Szimfonikus Zenekarral lép fel. Műsorukban Zoltan Almashi Sinfoniettája, Camille Saint-Saëns a-moll csellóversenye, és Antonín Dvorák Újvilág szimfóniája szerepel.

Szeptember 24-én csendül fel John Malkovich A zenekritikus című showja. Szeptember 19-én és 25-én Quatour Ébene és a Wigmore Hall Vonósnégyesverseny díjazottjainak, a Leonkoro-Quartett tagjai koncerteznek. A fesztiválról nem hiányozik a roma és balkáni zene sem, idén a Toti Ovidiu Romafest és a Traditional Gipsy Orchestra képviselik a műfajt.

Szeptember 11-én, vasárnap délután Alfredo Barsuglia és Manfred Bockelmann szobrainak, valamint Claudia Plank és Hans Werner Poschauko sgraffitója felavatásával és a Kunstverein Eisenstadt “Geisterpop/ulation in dialogue with the lost this world” című kiállításának megnyitójával indul az idei Herbstgold Fesztivál Kismartonban.

Az osztrák képzőművész, Alfredo Barsuglia fából készült nyugágyakat helyez el a kastély újonnan áttervezett előkertjébe. A fényszobrok nappal színes pontokként láthatók, éjszaka pedig világítanak, illetve szélfúvás esetén megszólalnak. Manfred Bockelmann műtárgya szintén a széllel dolgozik, az En passant projektet az előkertben évek óta kihasználatlanul álló tizenegy zászlórúdra dolgozta ki. A tizenegy különálló zászló kedvező széljárás esetén egy tömegjelenetet ábrázoló nagyformátumú zászlót alkot.

https://www.herbstgold.at

(MTI)