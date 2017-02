Új dal és klip a Fatal Errortól – A Hülye élet, bolond ember c. szerzemény már a zenekar második nagylemezének előfutára

A Fatal Error zenekar neve sokaknak ismerős lehet, akik jártasok a magyar underground szcénában. A félig ceglédi, félig budapesti csapat az elmúlt éveket végig aktív koncertezéssel töltötte. A rengeteg önálló koncert mellett előzenekarkodtak többek közt a Supernem, az Alvin és a Mókusok, vagy az Anna & the Barbies előtt, de 2016 őszét a Tankcsapda oldalán játszották végig és már több éve minden nyáron jelen vannak a fesztiválokon.

Sok stílus keveredik zenéjükben, mivel maguk is sok fajta zenét szeretnek. Ugyanúgy jellemző dalaikra a kemény, torz hangzás, mint a lágy, tiszta gitárok, ezek általában dalokon belül is váltakoznak. Saját elmondása szerint a csapatnak az erőssége mindig is az élő produkció volt, ahol „kiélhetik magukat” olyan módon, ahogy a hétköznapokban abszolút nem. Az együttes eddig egy nagylemezt adott ki 2015-ben, melynek címe Bérlet az életre. Most készítik elő második nagylemezüket, mely várhatóan 2017 tavaszának végén lát napvilágot. Ezen az új lemezen található a most megjelenő Hülye élet, bolond ember című dal.

