Koncertek idén nem színesitik a DEX műsorát!

2022. május 23. és 26. között a Dalszerző Expo (DEX) a Muzikum klubban vár mindenkit, aki tudni szeretné, hogyan lehet igazán jó dalokat írni. A résztvevők angol és magyar nyelvű előadások mellett specifikus workshopok és mesterképzések közül válogathatnak.

A programokon külföldi szakemberekkel és hazai szerzőkkel is lehet majd találkozni – többek között Palya Beával, Rácz Gergővel, Müller Péter Sziámival, Hiennel vagy a Dalfutár producereivel.



Idén ötödik alkalommal rendezi meg az Artisjus a Dalszerző Expót. A rendezvénysorozatot 2018-ban indította el a szerzői egyesület azzal a céllal, hogy hiánypótló kezdeményezésként kimondottan a dalok szerzőinek kínáljon fejlődési és kapcsolatépítési lehetőséget.

Az idén már négynaposra bővült DEX-en hétfőn a zeneszerzésé, kedden a szövegírásé, szerdán a produceri munkáé lesz a főszerep, míg a csütörtöki nap a dalszerzői kollaborációkról és a zeneipari kapcsolatok építéséről fog szólni. A kis létszámú programok résztvevői személyesen is bemutatkozhatnak a hazai és külföldi szerzőknek: lehetőségük lesz az eddig fiókban rejtegetett dalaikról közvetlenül az élvonalbeli dalszerzők szakmai véleményét kérni.

A korábbi DEX-ek alapján azt látjuk, hogy a közönségkedvenc programtípus a szűk körben tartott workshop, ahol profi dalszerzőktől lehet gyakorlati tudást szerezni. Ezért döntöttünk 2022-re négy tematikus DEX-nap mellett. Reméljük, minél többen érkeznek majd a környező országokból is – ahogy a koronavírus előtti időszakban történt

– osztotta meg várakozásait az Artisjus Üzleti transzformációs igazgatója, a DEX alapítója, Tóth Péter Benjamin.

És hogy kik lesznek ők? Az Artisjus közleménye szerint ők!



Hogyan lesz a dalunk felismerhető bármelyik 3 másodpercéből? – teszi fel a kérdést a Dal 2020 győztes dalának (Mostantól) szerző-előadója, Rácz Gergő, aki akusztikus gitárral kezében szedi ízekre saját szerzeményeit, hogy azon keresztül avasson be minket szerzői eszköztárába.

A Sziget fesztivál egykori társalapítója és jól ismert dalszerző, Müller Péter Sziámi a dalszövegírás alaphelyzeteit veszi górcső alá: milyen az, amikor szövegre készül a zene, és milyen, amikor fordítva? És vajon mi kell ahhoz, hogy a szöveg, a dallam, a hangszerelés, az előadó karaktere és a befogadó közeg maximális hatékonysággal találkozzon?

A Megasztárból 15 évesen országosan ismertté vált Hien egyenesen az USA-ból érkezik előadni a művészi profilváltásról és a rebranding mikéntjéről. Az énekes, dalszerző, sound designer a Megasztár után később Brooklynban a Berklee Egyetemen tanult és magát független művészként újraértelmezve komoly nemzetközi karriert futott be.

A TV-ből a Youtube-ra költöző, a dalszerzés és stúdiómunka fázisait bemutató műsor, a Dalfutár két producere, Hajós András és Jeli András személyesen vezetnek be a színfalak mögé és árulják el, hogy műsorkészítőként mekkora hatásuk van a készülő dalokra.

Külföldről többek között Pascal Oorts érkezik. A belga producer-dalszerző interaktív workshopján 10 pontban mutatja be, hogy a dalunk mitől emelkedhet ki az átlagos szerzemények közül és válhat jó eséllyel slágerré.



További előadók: Palya Bea, Hegyi György (Emil.RuleZ!), Szepesi Mátyás (Konyha zenekar), Johnny K. Palmer (HU, AT), Szécsi Böbe, Kozma Kata, Saya Noé, Ian O’Sullivan, Bánkuti Dani, Tempfli Erik, Antal Levente (BluntOne), Zsüd, Körmendi Roland (SMiTHMUSiX), Cristian Tarcea, Monoir (RO, Thrace Music), Andreea Selaru és Alexandru Sanda (RO, Global Records), Sajó Dávid (Sajó after), az imPro podcast, az Artisjus, az MHRS és a Zeneműkiadók Szövetségének szakemberei.

Zenészek és szakmabeliek sokasága beszél a dalszerzés szépségeiről és nehézségeiről!