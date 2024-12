Nem lesz olyan stílus és zenei szubkultúra, amely ne jelenne meg valamilyen formában

A Campus Fesztivál szervezői 2025-ben is világsztárokkal és izgalmas programokkal várják a látogatókat a debreceni Nagyerdőbe – közölte a fesztivál sajtószolgálata az MTI-vel. Azt írták, a programkínálat, ahogy minden évben, ezúttal is a sokszínűség jegyében áll össze, amit jól mutat a jövő évre most bejelentett több mint negyven előadó.



A Campus fellépői között már most két világsztár szerepel, ott lesz például a Nagyerdőben az egyik legsikeresebb R&B énekes-dalszerző, a TikTokon 65 millió követővel rendelkező Jason Derulo. Az amerikai híresség olyan előadókkal dolgozott már együtt, mint Nicki Minaj, David Guetta vagy Pitbull.



Jason Derulo mellett az amerikai The Chainsmokers elektropop duó is fellép a jövő évi Campuson. Az elektronikus-popzenei élet megkerülhetetlen szereplői nyertek már Grammyt, American Music-díjat, és közös dalt jegyeznek a Coldplay-főnök Chris Martinnal: a Something Just Like This több mint 2,3 milliárd megtekintést ért el eddig, de a Closer még ennél is népszerűbb, 7 milliárdnál is többször streamelték már – ismertették.

Világsztárok mellett további 44 magyar előadó neve is nyilvánossá vált

A könnyűzenei programban nem lesz olyan stílus és zenei szubkultúra, amely ne jelenne meg valamilyen formában Debrecenben. A várható teljes zenei kínálatban jövőre is több száz produkció szerepel, a hazai élvonal mellett kiemelt lehetőséget kapnak a helyi előadók és a rétegzenei műfajok képviselői is.



A szervezők a változatosságot is szem előtt tartották, jövőre olyan produkciók is visszatérnek a Campusra, amelyek az elmúlt évben vagy években hiányoztak: láthatják a Halott Pénzt és a Bagossy Brothers Companyt, valamint hosszabb szünet után tér vissza Debrecenbe a Quimby zenekar.



Hozzátették: az alfa és a Z generáció kedvenc hiphop előadói sem maradnak távol, de jubileumokban sem lesz hiány: az Irie Maffia 20 éves turnéja a fesztivált is érinti, a Hol van az a krézi srác? sláger pedig már 25 éves, az ehhez kapcsolódó best of műsort Szűcs Krisztián (ex-HS7) viszi el a fesztiválra. Ez még csupán az első kör, számos további zenei produkciót és igazi kulturális-művészeti programkavalkádot is felvonultat majd a jövő évi rendezvény – jelezték a szervezők.



A 2025. július 16-án kezdődő fesztivál négy este páratlan nagyerdei környezetben várja majd a látogatókat.

A Campus Fesztivál turisztikai jelentőségét jól mutatja, hogy 2024-ben négy napra teljesen megtelt Debrecen és környéke, a városban a megszokottnál is jóval többen fordultak meg, a szállások telítettsége gyakorlatilag 100 százalékos volt, tehát érdemes már jó előre szálláshelyet foglalni a jövő évi fesztiválra, amelyre december 31-ig nagyon kedvező áron lehet bérletet vásárolni – írták.