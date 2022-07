Könnyű- és komolyabb zenei koncertek, irodalmi est is az idei program része!

Igényes szórakozást kínáló, változatos műsorral várják a zenebarátokat a szegedi városháza egyedi hangulatú udvarán, ahol az idén is megrendezik a Muzsikáló Udvar címet viselő programsorozatot – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



A Muzsikáló Udvart először 1970-ben a Szabadtéri Játékok kísérőrendezvényeként szervezték meg Vaszy Viktor kezdeményezésére azzal a céllal, hogy a kiváló akusztikájú, 250-300 főt befogadó helyszínen – a nagyszabású produkciók mellett – igényes programokat kínáljanak a nézőknek.



Az első koncertet hétfőn a Margaret Island adja. A könnyed, pozitív és elgondolkodtató üzenetekkel tűzdelt popzenét játszó együttes különleges akusztikus felállással érkezik Szegedre. Az alapítók: Lábas Viki énekes, Füstös Bálint gitáros és Törőcsik Kristóf basszusgitáros mellett Sárkány Bertalan perkás is a Muzsikáló Udvar színpadára áll.



A Dal 2022 című műsorban ismerhette meg a nagyközönség Koszorús Krisztinát és a Swing a la Django zenekart, amely csütörtökön koncertezik a szegedi városháza udvarán. Zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus zene, a francia manouche swing és sanzonok világa, a tangó és a jazz, melynek eredménye az az egyedi stílus, melyet ők hungarian django swingnek neveznek.



Száztíz éve született Örkény István, Egyperces novellák című kötete pedig 1968-ban jelent meg először. A rendkívül rövid, tömör, filozofikus vagy groteszk írásokból augusztus 2-án Mácsai Pál olvas fel Az élet értelme – Egypercesek száz percben című előadáson, melyen Lukács Miklós cimbalmozik.



A sorozat zárásaként két nappal később László Boldizsár és Nánásai Helga állnak színpadra. László Boldizsár a Cotton Club Singers alapítójaként vált ismertté, majd hat évvel ezelőtt operaénekesként folytatta pályáját. Nánási Helga operaénekesként végzett a Szegedi Tudományegyetemen.



A házaspár Opera-szerelem című közös műsorában az operairodalom nagy slágereit dolgozza fel, köztük Puccini, Verdi, Donizetti, Erkel Ferenc szerzeményeit, de kirándulást tesznek a könnyebb műfajokba is.

A Cotton Club Singers extagja operaénekesnként kezdte újra karrierjét… Ebben is vajon olyan sikeres lesz? Szegeden ez is kiderül a Muzsikáló Udvar színpadán!