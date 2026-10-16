Bécstől Pécsig hét közös koncert lesz

A turné október 30-án és november 1-jén a bécsi Musikverein Aranytermében indul, majd St. Pölten, Marosvásárhely és Kolozsvár érintésével érkezik Magyarországra, a Zeneakadémiára és a pécsi Kodály Központba. Kelemen Barnabás Bartók fiatalkori I. hegedűversenyének szólistája lesz, a romániai és magyarországi koncerteken pedig Bartók II. rapszódiáját is előadja. Ausztria egyik vezető szimfonikus együttesét Andreas Ottensamer vezényli – áll a szervezők MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.

A turné erdélyi és magyarországi állomásai a Fesztivál Akadémia Budapest koprodukciójában valósulnak meg, így a november 5-ei budapesti hangverseny is, amelynek a Zeneakadémia nagyterme ad otthont.

Kelemen Barnabás és a Tonkünstler Zenekar közös turnéjának középpontjában a magyar zene meghatározó művei állnak. A koncertsorozat két bécsi előadással indul, október 30-án és november 1-jén a Musikverein nagytermében lépnek közönség elé, majd november 2-án a Festspielhaus St. Pöltenben folytatják a turnét.

A hangversenyek karmestere, Andreas Ottensamer a Berlini Filharmonikusok szólóklarinétosaként vált világszerte ismertté, az elmúlt években pedig nemzetközi dirigensi pályát épít. A Tonkünstler Zenekarral rendszeresen dolgozik együtt; ezúttal a program magyar zenei vonulata személyesen is közel áll hozzá, hiszen családja anyai ágon magyar gyökerekkel rendelkezik – emelték ki, hozzátéve: a karmester visszatérően tart mesterkurzust és lép fel a Fesztivál Akadémia Budapest nyári fesztiválján.

Bartók, Kodály, Schubert a további repertoáron

Kelemen Barnabás a turnén Bartók Béla I. hegedűversenyét játssza: a két tételből álló versenymű Bartók egyik legszemélyesebb fiatalkori kompozíciója, amelyet 1907-1908-ban írt Geyer Stefi számára. A mű évtizedeken keresztül ismeretlen maradt a közönség előtt.

Az ausztriai koncerteken Kodály Galántai táncai nyitják a programot, Bartók I. hegedűversenyét pedig Schubert C-dúr „Nagy” szimfóniája követi. A turné Marosvásárhelytől kibővül Bartók II. rapszódiájával, így a koncert első felében hangsúlyosan magyar program szólal meg. Marosvásárhelyen ez az első alkalom, hogy vezető bécsi szimfonikus zenekar lép színpadra- írták.

A sorozat november 3-án Marosvásárhelyen, november 4-én Kolozsváron folytatódik, majd november 5-én érkezik Budapestre a Zeneakadémiára, majd 6-án Pécsen, a Kodály Központban ér véget.

A Zeneakadémián a Fesztivál Akadémia Budapest és a Zeneakadémia Koncertközpont közös rendezésében hallhatja a közönség Kelemen Barnabást, a Tonkünstler Zenekart és Andreas Ottensamert. A budapesti est műsorán Kodály Galántai táncai, Bartók II. rapszódiája és I. hegedűversenye, valamint Schubert C-dúr „Nagy” szimfóniája szerepel.

A turné utolsó állomásán, november 6-án a Kodály Központban Brahms Tragikus nyitánya mellett Bartók I. hegedűversenye és II. rapszódiája, valamint Kodály Galántai táncai hangzanak el.