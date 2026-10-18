Dubrovay László, Liszt Ferenc és Kodály Zoltán műveivel tisztelegnek

Ünnepi hangversennyel emlékezik meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáról a Concerto Budapest szimfonikus zenekar október 24-én a Müpában – tájékoztatta a zenekar kedden az MTI-t.

A közlemény szerint a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében megrendezendő est műsorán Beethoven, Dubrovay László, Liszt Ferenc és Kodály Zoltán művei idézik fel a magyar történelem egyik legmegrendítőbb és legfelemelőbb pillanatát. A koncerten elhangzó műveket a szabadságvágy, a nemzeti összetartozás és a történelmi emlékezet fűzi egybe.

A hangversenyen a Kossuth-díjas Keller András vezényletével elsőként Beethoven Egmont-nyitánya csendül fel. A darab – amely eredetileg a zsarnoksággal szembeszálló Egmont gróf történetéhez íródott – az 1956-os forradalom napjaiban a Magyar Rádió leggyakrabban sugárzott műveként a magyar szabadságharc szimbólumává vált.

Négy mű közös gondolkodásra hív a szabadságról

Ezt követi Dubrovay László Kossuth-díjas zeneszerző 1956 című, szimfonikus képek versmondóra és zenekarra megjelölésű nagyszabású kompozíciója, amelyet Gyurkovics Tibor verseire komponált a szerző a forradalom 50. évfordulójára.

A műsor második részében Liszt Ferenc Magyar fantázia című virtuóz zongoraversenye hangzik el Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész szólójával. Az est zárásaként Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus című monumentális művét adják elő Kovácsházi István Liszt-díjas énekművész, valamint a Cantemus vegyeskar közreműködésével, Szabó Soma karigazgató vezetésével.

Mint írták, a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében elhangzó négy mű közös gondolkodásra indít arról, mit jelent számunkra a szabadság 1956 után hetven évvel és hogyan adjuk tovább eszméjét nemzedékről nemzedékre.

A Concerto Budapest tájékoztatása szerint az ünnepi koncert október 24-én, szombaton 19 óra 30 perckor kezdődik.

Fotó: Wikimedia