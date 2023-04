Globális Metallica premier hazánkban is!

A Pannónia Entertainment hozza el Magyarországra is azt a világszerte megrendezésre kerülő mozis eseményt, amely a Metallica megjelenés előtt álló új lemeze köré lesz felhúzva. A 72 Seasons április 14-én jelenik meg a nagyközönség számára, azonban a legnagyobb rajongóknak most lehetőségük lesz a számokat moziban meghallgatni – mindezt már a világpremier előtt!

A nagyjából kétórás szeánsz országszerte a kiválasztott helyeken április 13-án, este 7 órakor veszi majd kezdetét, eredeti nyelven. Na persze, nem csak az új dalok mennek majd le ez idő alatt, ha már nagyvásznas a dolog, akkor némi képanyag is társulni fog a fülelnivalók mellé. Ezek pedig exkluzív anyagok lesznek, csak erre a vetítésre szánva, az együttes tagjaival. Az általános interjúkon kívül olyan kulisszák mögötti felvételekkel is találkozhatunk az album elkészültéről, amelyekből nagyobb rálátása nyílhat mindenkinek arra, miként születtek az új dalok, mi a történetük, mi is volt annak a rögös útja, hogy minden szerzeményhez videoklip is készüljön.

A metalikonok történetének régóta várt 12. stúdióalbumát teljes egészében meg lehet majd hallgatni az eseményen, a koncerthangzáshoz talán leginkább közel álló mozis Dolby Atmos 5.1 hangrendszerrel, ráadásul durván 24 órával a valódi megjelenés előtt, így tényleg az elsők között hallhatják azt azok, akik jegyet váltanak az előadásra. Jó, a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy kislemezekként november vége óta már öt track is napvilágot látott, de ez az egész hanganyag csupán felee, szóval bőven van még mit felfedezni.

Ráadásul ezen kívül további meglepetések is várhatóak a moziesten, így a legvérmesebb rajongóknak ezt semmiképp nem lesz érdemes kihagyniuk. Jegyek már kaphatók, érdemes sietni beszerzésükkel!

Metallica: 72 Seasons

bemutató: 2023.04.13

amerikai zenés film, dokumentumfilm, korhatár ideiglenes 12

115 perc, 2023 DCP világ premierrel egy időben.

Előzetes: youtube.com/watch?v=P2gj03Pvz4c