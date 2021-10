Cukormentes diétára váltott a Zaporozsec

Végre élőben is hallhatjuk Bence és a No Sugar énekesnőjének duettjét, a Petőfi Rádió Top 40-es listavezető slágerét, az „Összeér” -t. „Nagyon örültünk a felkérésnek, határon túli magyar együttesként nagyszerű lehetőség számunkra, hogy a budapesti közönség elött zenélhetünk; mindezt egy olyan remek csapat meghívottjaként, mint a Zapo – mondja a No Sugar énekese, Lívia.

„A lezárások után nagyon jó érzés volt újra élőben, tömegek elött fellépni. Az ország minden pontján hatalmas szeretettel fogadtak minket a rajongók. Friss hangzást hozott a zenénkbe Werderits Ivett énekesnő, aki ebben az évben minden koncertünkön fellépett velünk. Az eddigi koncerteken csak négy dalban énekelt, de az Akvárium Klubban már az összesben fog vokálozni. -meséli Varga Bence a Zaporozsec énekes-gitárosa. Elmondta, hogy a koncertre látogatok a korábbi kedvencek mellett, két teljesen új dalt is hallhatnak majd, de a címüket nem árulta el.

„Nagy izgalommal készülünk a budapesti bulira, reméljük, hogy itt is hasonlóan jó fogadtatásban lesz részünk, mint a többi helyszínen és ez a fellépés méltó lezárása lesz egy sikeres koncertsorozatnak. Nemsokára megjelenik az új lemezünk, amelyen többek között a „Te vagy egyedül”, a „Nyomodban”, a „Csak semmiség” és a „Találj rám” című zene számok szerepelnek majd. – mondja Bence.

Nézd meg közös klipet itt: youtu.be/mEmy9Nlp9hM

Facebook esemény: facebook.com/events/761839417851997