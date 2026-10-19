Mégpedig nehéz sorsú gyerekek érdekében

Jótékonysági koncertet ad november 11-én a Parno Graszt nehéz helyzetű gyerekek megsegítésére. A Katolikus Karitasszal közösen a MOMkultba szervezett rendezvény bevételét a gyerekek felzárkóztatására, fejlesztésére és tehetséggondozására fordítják.

A családi kötelékekre épülő Parno Graszt az autentikus cigány zene egyik ismert magyarországi képviselője a MOMkult színpadán 35 év zene, 35 év jószolgálat címmel ad koncertet, a Katolikus Karitász magyarországi újjászervezésének 35. évfordulójához kapcsolódva – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

Cél, hogy a fiatalok is esélyt kapjanak a képességeik kibontására

A rendezvény bevételéből olyan nehéz helyzetben élő gyerekeket támogatnak, akiknek családja számára gondot jelent a gyerekek fejlődéséhez szükséges eszközök és foglalkozások finanszírozása. Az adományokat felzárkóztatásra és tehetséggondozásra fordítják, többek között zenei, sport- és egyéb készségfejlesztő eszközök, programok biztosításával. A cél, hogy ezek a fiatalok is esélyt kapjanak képességeik kibontakoztatására.

A koncertre a jegy.hu oldalon foglalatók helyek (https://www.jegy.hu/program/35-ev-zene-35-ev-joszolgalat-a-parno-graszt-jotekonysagi-koncertje-197395).