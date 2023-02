Aebsence lemezbemutató

A gödöllői Aebsence zenekar 2022. novemberében jelentette meg 5. nagylemezét Sűrű címmel. A zenekar február 24-án a KÉK YUK-ban (Supersonic – Blue Hell) teljes egészében eljátszotta a Sűrű címet viselő albumot és természetesen a régi dalokról sem feledkeztek meg.

A lemez végre a megérdemelt fizikai formátumot is megkapta, így a lemezbemutatón már be is szerezhettétek a CD-t és az új album designjához készült pólókat is.

A lemezt itt tudod meghallgatni: youtube.com/playlist

A zenekar 1995-ben alakult Gödöllőn. A cél a rock/metal egy olyan progresszív megközelítése volt,

amelyben a magyar népzene használata a zenekar saját innovatív stílusát erősíti.

– 1997-ben Budai Péter énekessel lett teljes a zenekar felállása, aki előző csapatában már kísérletezett hasonló ötletekkel.

– 1999-ben jelentkeztek a mára kultikussá vált Old demóval, melyen fúvós hangszereket is használtak.

– 2002. december 13-án megjelent a hazai underground színtéren, a rockzenei sajtóban és külföldön is nagy sikert aratott Unusual CD, amin furulyát és hegedűt is használtak.

– 2009-ben új dalok írásába kezdtek a második albumhoz, a direktebb, nyersebb és ösztönösebb megszólalás érdekében tudatosan elhagyva a népi hangszerek használatát.

– 2012. november 22-én debütált az …is dead című, második album online letölthető formában. Az új album megjelenésével egy időben mutatták be az első hivatalos videót is, amely a Circle Of Confusion című dalra készült.

– 2014 novemberében Karner Gábor vette át a tragikus körülmények között elhunyt Polgár Balázs helyét.

– 2017. november 3-án jelent meg a zenekar egyszerűen 3 címre keresztelt albuma. Ennél a lemeznél a korábbiaktól eltérően több dalhoz is klip készült.

– 2020 -ban Liwa László basszusgitárost Nedoluha György váltotta.

– A nyolc dalos negyedik nagylemez Sűrű címmel 2022. november 3-án jelent meg szerzői kiadásban.