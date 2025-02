Együtt szólalnak meg az ősi Kárpát-medencei és a modern hangszerek

Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt ad Bálint napi koncertet Ősi zenei utazás címmel február 13-án a Várkert Bazárban.



A Bársony Bálint szaxofonos és zeneszerző által vezetett együttes a Kárpát-medencei ősi hangszerek mellett modern hangszereket is használ, az elmúlt tíz évben két nagylemezt, 18 videóklipet és 6 koncertfilmet jelentetett meg, emellett számos kulturális esemény állandó fellépője.

Csík János is fellép az esten, egy közös dalt adnak elő

Tavaly Kínában is bemutatkozott a produkció, a Balkánon és Törökországban is sikert aratott, emellett egy 45 állomásos Kárpát-medencei turnén is részt vett az együttes – emelik ki a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint felidézik, október 21-én két teltházas koncertet adott a zenekar a Budapesti Operettszínházban, a Várkert Bazárban tartandó fellépésükre is hasonló zenei programmal készülnek. Az esten Csík Jánossal közösen egy új dalt is bemutatnak – teszik hozzá.



A zenekar tagjai között van Elek Norbert (zongora, ének, tekerőlant, ősi dobok), Rieger Attila (gitár, vokál, kobza), Máthé László (basszusgitár, hegedű, nagybőgő, vokál), Tar Gergely (ütőhangszerek, hang drum, ősi dobok, vokál) és Vendl Máté (dob).



További információ a koncertről a https://varkertbazar.hu/esemenyek/barsony-balint-es-az-mrp-csik-janos linken érhető el.