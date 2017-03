A Sztárportréban Muri Enikő

Támaszkodhatok rájuk, panaszkodhatok nekik:

Van két nagyon jó barátnőm: Mesi és Erna, akik egyébként a szomszédaim is. Erkélyszomszédok vagyunk, át is tudok menni hozzájuk, Jóbarátok feeling van nálunk. Általában én vagyok az, aki átmegy, és elpanaszolom az aktuális sérelmeim, és nagyon jó barátnők, mert őszintén megmondják amit gondolnak, kritikusan – jó értelemben. Támaszkodhatok rájuk, panaszkodhatok nekik, és ez oda-vissza működik. Mi most már picit el is várjuk egymástól, hogy ha baj van, akkor azt mondjuk el, mert nem jó ha bent marad.

Enikő nem csak énekel, színházban is játszik.

Az új dal, a Jericho már akusztikusan is elkészült!

Az örök kérdés: Színház vagy éneklés? Dolgoztam már zenekarral, de hosszú távon még nem. Érzem, hogy ez lesz az utam!

