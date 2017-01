Ahogy a plázson lájkokra vadászom

Jól összerakott elektronikus hangszerelés, könnyed, dúdolható dallam és szórakoztató egyedi szöveg. Ezzel jellemezhetném a #yeahla legújabb, nyarat idéző (vagy váró) produkcióját. Jelasity Péter elmondta hogyan is indult a projekt:

“Hangszeres zenészként, szaxofonosként (formációm jelenleg: Ghymes, Spencer Hill Magic Band, Chalaban) régóta foglalkoztat a gondolat, hogy szerzőként is bemutatkozzak. Írtam már korábban is zenét a jazz műfajában, melyek lemezen is megjelentek a Tropical Transform, illetve a Future Café nevű formációkkal. Jelen projekt ami a #yeahla nevet kapta, azért jött létre, hogy szöveget írjak és popzenei gondolataimat megvalósítsam és bemutathassam. Ehhez kiváló alkotótársakra is találtam, úgyhogy jó hangulatban és eredményesen tudtunk dolgozni.”

Minden jel arra mutat, hogy lesz még folytatás és reményeink szerint néhány akusztikus (elektroakusztikus) hangszer is megszólal majd (szaxofon?).

.

(M.Z.L.)