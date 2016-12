yeahla – Elég Jó

“Testi mese“

Azt mondanám megvan a plázson történő lájk vadászat eredménye, legalábbis ha a szöveget nézem, a “testi mese” lehetne ennek folytatása is. A #Yeahla születéséről már volt szó ((lajkokra-vadaszom) és ahogy akkor Péter elmondta: lesz folytatás. Az elvárás itt is teljesült; “jól összerakott elektronikus hangszerelés, könnyed, dúdolható dallam és szórakoztató egyedi szöveg”. Az utóbbiról jut eszembe; vagy öregszem, vagy néha tényleg nehezen érthető, de még így is nagy piros pont, amiért egyedi és magyar.

(M.Z.L.)

#Yeahla facebook: facebook.com/yeahlamusic