Megjelent a legurbánusabb rock album: The Medley’s – Nagykörút

2017. április 20-án nagy sikerrel mutatta be a The Medley’s első albumát, a „Nagykörút”-at a Kuplungban. Tekintve, hogy címének megfelelően egy ízig-vérig budapesti lemezről van szó, ezért a dalok is a keserédes hétköznapokról szólnak. Viszont ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne rá bulizni. A Kuplungos este pedig tökéletes példa volt erre… Májusban felkészül a Gozsdu!

Ahogy a zenekar nyilatkozik a lemezről:

„A Nagykörút címének megfelelően egy igazi budapesti album. Szövegeiben, hangulatában, szellemiségében és még zeneiségében is a nagyvárosi életet idézi meg és meséli el. A számok születésénél fontos szempont volt, hogy egy olyan urbánus album szülessen, amely meg- és bemutatja a nagyvárosi életforma keserédes mindennapjait, a hétköznapoktól kezdve a hétvége sokszor homályos történéseivel. A szövegekben visszatérő elem továbbá a szerelem, vagy épp a magány. Az album nem kirekeszt, nem mondja azt, hogy az élet csak Budapesten képzelhető el. Sokszor épp ellenkezőleg, hiszen felhívja a figyelmet a város, és a városi élet nehézségeire, szenvedéseire, viszont mindezekkel együtt üzeni (a The Medley’s-zel együtt), hogy Budapest egy kiváló város, ahol a sok piszok, bűz, magány, tömeg és még ki tudja, mi ellenére nagyon jó élni, mert mindenki meg tudja találni a maga szigetét, ahol, vagy akivel jó.

Az album bátran használ kemény rockos, riffes megoldásokat, de nem riad el a „diszkótól”, vagy a Medley’s-től már megszokott reggae-től sem. A blues megkérdőjelezhetetlenül benne van mind a zenében, mind a szövegben, ettől lesz ez egy igazi Nagykörút medley (egyveleg).”

Egy kicsit a számokról is meséltek:

Hevesebb a vártnál

Erőteljes riffel kezdődik, mely a lemez dinamizmusát vetíti előre. A „Lánchíd bontó” gitár hangzás, amely a Led Zeppelin világát idézi nem véletlen. Egy elrejtett parafrázis is emlékeztet e legendás rocktrióra. Körutazásra visz a pesti éjszaka emblematikus, kultikus helyeit érintve.

Pesti Mese

A fülledt pesti éjszakát mutatja be már-már latinos beütéssel. Másik János tangóharmonika játéka egy szép, fátyolos szőnyeget terít a szám alá, amelytől az az érzése támad az embernek, hogy jelen van a szám megírásánál és a történtek elmesélésénél. Ez a szám lóg ki talán a leginkább az album hangulatából, de témájában ez az a szám, amelyik igazán megágyaz a Nagykörútnak. Ez az album legérettebb szerzeménye.

Magány Kiadó

Témájában a lemez egyik legmélyebb száma. Komor, sötét és gonosz. Kíméletlenül veszi elő a nagyvárosi életforma egyik legkellemetlenebb, de annál gyakoribb problémáját, a magányt, a kiüresedést (amely a zenében is megjelenik).

Hop On Hop Off

Ez az album talán „legvidámabb” száma, ha lehet egyáltalán ilyenről beszélni. A zene is picit könnyedebb a többinél, és a szöveg is egy lazább témáról szól, a csajozásról/pasizásról. A refrén reggae-s lüktetése gyakorlatilag már Medley’s védjegy is lehetne, és nagyon jól működik ennél a számnál.

Láthatsz még

Egy erős és jól megkomponált diszkó alap adja a zene testét. A lüktetés visz előre és könyörtelenül megismerjük a budapesti éjszakát. Ez kétségkívül a lemez egyik legbulizósabb száma. Szövegében is előjönnek a budapesti éjszakából jól ismert jelenetek.

A zenekar nagy sikerrel vette be a Kuplungot április 20-án. Azok, akik lemaradtak a koncertről sem kell, hogy csüggedjenek, hiszen május 25-én ismét a fővárosban játszik a The Medley’s, méghozzá a GMK-ban! Azért is érdemes megjegyezni a dátumot, mivel a zenekar itt mutatja be legújabb klipjét, amelyet a Láthatsz még című dalhoz készítenek.

Addig is, hallgassátok a „Nagykörút”-at:

youtube.com/playlist

Hamarosan a különböző streaming szolgáltatásokon (Deezer, Spotify, iTunes) is elérhető lesz a lemez anyaga!

The Medley’ Facebook: facebook.com/themedleysband

Ocean Productions: facebook.com/oceanproductions.2016/