Peat újdonsága; a Mistery!

Peat-et a nemrégiben bemutatott Art of Beats formációból ismerhetjük. Most egy “szolódallal” jelentkezett.

“Minden oké az Art of Beats-el, folyamatosan készülnek az új dalaink. Ha minden jól alakul, tavasszal egy vadiúj klippel jelentkezünk! De addig sem tétlenkedem! Roger Thompsonnal közösen készítettem el egy új, kicsit melankolikus dalt, a Mystery-t! Roger egy nagyon tehetséges londoni srác, régóta jóban vagyunk. Amikor felkértem, azonnal igent mondott! Azt még nem tudom, lesz e folytatása a dolognak, de én folyamatosan keresem az olyan énekeseket, előadókat, akik szívesen veszik az együttmüködést. Rob, Herceg Dávid, Noro és még néhány előadó van jelen pillanatban a “kalapban”. Remélem, sikerül velük is új dalokat rögziteni. Minden esetre a magyarzene.eu olvasóit az elsők között fogom tájékoztatni az új produkciókról!”