Mikor kivel? Itt az új Gypo Circus nagylemez!

2017. február 14-én Mikor kivel? címmel, új Gypo Circus album érkezett.

A várva várt lemez, a szegedi banda második „egész estés” kiadványa. Első lemezük, a Villanyos+Akusztikxxx még 2014-ben jelent meg. Az új korong hűen követi a zenekar által kijelölt ethno-punk vonalat, ám így is szolgál újdonságokkal: A hegedű határozottabb jelenléte mellett a bandától szokatlan, ám üdítő módon egy remix is került az albumra [Amíg a cigány hegedül (Bit Busters Remix)], sőt a Ganxsta Tribute albumra készült egyik legjobb átdolgozás, a Szerb határ felé is megtalálható a korongon. A lemezen 12 dal kapott helyet, amelyből a Gyáva féreg, az Amíg a cigány hegedül, illetve a Mindig utolsó már korábban megjelent egy EP formájában (Amíg a cigány hegedül – 2016). A klasszikus Gypo-hangulat és a tánc garantált. A Mikor kivel? elérhető a jól ismert digitális szolgáltatók kínálatában. Az anyag elkészülését és megjelenését a Cseh Tamás Program és az NKA támogatta.

