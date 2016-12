Rock távmunkában Lellével

Szeptember végén újabb zenével, klippel kedveskedett nekünk Zelenák Andi (Lelle). Kicsit keményebb mint amit vártunk, de nem lepődtünk meg; Andi egy rocker csajszi. Na, de hogyan került a képbe Nyúl György (George)? Elmesélte:

“Május környékén megkeresett minket egy közös ismerősünk egy új dal elkészítéséhez, akkor még nem ismertük egymást George-dzsal, de elvállaltuk így látatlanban is. Elkezdtünk távmunkában dolgozni ugyanis több mint 200km-es útszakasz állt köztünk, de nincs lehetetlen. Az alapot George és szerzőtársa Rab Attila ( a klipben is ő dobol ) készítette. A szöveget Kerékgyártó Dénes és jómagam írtuk. Közben én a saját projektjeimen dolgoztam Palchuber Gáborral. Nagyon gördülékenyen haladtunk a dal alkotásában, meg volt az összhang már elsőre.

Később George-dzsal felvetettük, hogy hosszabb távon is zenélhetnénk együtt, így július óta duettben járunk fellépni akusztikus műsorral, saját és ismert dalok előadásával. Közben elkészült az első közös alkotás amit annyira megszerettünk, hogy úgy éreztük egy klipet is megérdemelne, megosztva mindenkivel. Rögtönzött csapatot vontunk be, akik George másik zenekarában is játszanak ( Trendkillerz). Szerencsére mindenki elsőre belement a forgatásba. A klipet Palchuber Gábor készítette (Studio-iNside).

Élmény volt a forgatás, gondolkozunk, szeretnénk, és igazából már csináljuk is az újabb dalokat, mivel mind a ketten a zene szerelmesei vagyunk, így nincs megállás.”