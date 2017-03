2016. év elején elhallgatott az éterben a közismert internetes rádió a Laza Rádió. A megszűnés okairól keveset tudtunk, csak sajnálkozva vettük tudomásul, hogy a weboldalt és a rádió hangját keresve nagy csöndet és átirányított oldalt találtunk. 1 éves csend után kaptuk a következő hírt:

„Szia, 2017. április 1.-én a Laza Rádió újra terjedni fog, mint a vírus…”

A Laza Rádió teljes ráncfelvarrásos ment keresztül, teljesen megújult minden formában. Új weboldal, új design, új logó, csak a szlogen maradt a régi.

Április 1.-ei indulás nem áprilisi tréfa. A weboldaluk már működik a megszokott címen: http://lazaradio.com . Zenei kínálatuk kicsit szerényebb a megszokott csatornákhoz képest, de a Magyar zenét még most is kiemelten támogatják, hiszen az élő csatornán kívül ismét lesz egy mulatós csatornájuk, ahol természetesen csak magyar zenék szólnak. Györfi Tamás (SunFighter) a Laza Rádió alapító tulajdonosa elmondta, hogy, tervben vannak a régi plusz csatornák felélesztései is, mint a magyar és a retro csatorna.

Miért pont április 1? A teljes jogtisztaság jegyében a jogvédő szervezetekkel a megfelelő szerződések beszerzésére több hónap is szükséges, de mindezekkel már rendelkezik a rádió. A szerződésben meg kellett adni egy fix időpontot, amitől eltérni nem lehet. Ez a dátum esett a legközelebb ahhoz az időponthoz, ahol már biztosan minden engedéllyel rendelkezni fog a Laza Rádió és megkezdheti a műsorait.