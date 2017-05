Csodaszép klippel és BEST OF lemezzel jelentkezett a Desperado

A horvátországi Novalja városában egy nap alatt forgatta le legfrissebb klipjét az idén 18 éves Desperado együttes. Az Ölelj át egy duettet is jelent egyben, amelyet Cozombolis Leonidász Péterrel közösen készítettek, és amely a nagykorúságát ünneplő csapat legújabb nagylemezén is elérhető.

A videóban Zsolti és Zoy jetskyre pattan, Betti Halle Berryt megszégyenítő módon bukkan elő a habok közül, Cozombolis pedig mint egy igazi magányos zarándok rója a végtelen országutat.

„Tokay Péter, a Pixel film atyja találta ki a helyszínünket és a klip egész koncepcióját. Teljesen szabadkezet adtunk neki, mert megbízunk az ő profizmusában, mivel nem először dolgoztunk vele együtt. És ha már ilyen szuper helyszínt választott, akkor én elvittem a családom is, és csaptunk egy rövidke nyaralást.” – árulta el Betti.

És hogy miért pont a görög származású énekest kérték fel a duettre?

„Cozombolis egy pozitív életérzést sugárzó előadó, aki temperamentumos is. A dal nyári hangulatot, napsütést, kellemes latinos lüktetés idéz, és mivel az elmúlt években többször is találkoztunk vele, így úgy éreztük, hogy tökéletesen passzolna hozzá ez a szám. A stúdiózás gördülékenyen ment, Cozi leutazott hozzánk Debrecenbe, és Mosquito stúdiójában elkészült a dal. A klipforgatás már nem volt ennyire sima ügy, de egy latin szeretőhöz méltó parázsvita után (Cozombolis és felesége között), módosítva az eredeti forgatókönyvet, remekül sikerült. Káprázatos tájakat örökítettünk meg, így mi magunk is ínycsiklandozónak érezzük a képivilágot!” – tette hozzá Zsolti.

A csapat ráadásul nemrég rukkolt elő legújabb, BEST OF című lemezével is, amely rajongói nyomásra született meg. A korong 10 friss köntösbe öltöztetett, újra hangszerelt Desperado slágert és 3 új dalt tartalmaz. „A 3 vadiúj dalból 2 duett. Az egyik a klipben is szereplő Cozombolis, a másik pedig Jucus a Szatmári feat. Jucus énekesnője. Velük nagyon régi barátság fűz össze bennünket, Szatmári már akkor játszott a legmenőbb klubokban, mikor mi még csak az első fellépéseinket nyomtuk. Azóta is ugyanaz a rokonszenves fickó maradt.” – tette még hozzá Zsolti. Az album már most harmadik a lemezeladási listákon, de még kapható a kijelölt MOL töltőállomásokon. Az ára pedig kevesebb, mint 3 liter üzemanyagé, avagy 990 Ft.

A lemez elérhető az alábbi pontokon: http://desperado.hu/best-of/