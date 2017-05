CocoTia – Nem Várok

CocoTia nem pihen. Sorra érkeznek tőle a különlegesebbnél különlegesebb dalok. A több százezres nézettséget hozó zenei klipek, mint a Speed of Light és az Out of Touch után, az egzotikus hangzású CocoTia ezúttal egy teljesen új oldaláról mutatkozik meg. Most egy magyar nyelvű dallal rukkolt elő a közönségnek. Legújabb száma a “Nem várok” egy könnyed, fülbemászó, szerelemre vágyakozó, nyári dal lett, amit a hős szerelmesektől, a vágyakozó szerelmesekig mindenkinek bátran ajánl az énekesnő.

A dal különlegessége, hogy ezúttal a magyar nyelvnek köszönhetően CocoTia maga írta a zene harmóniáját és a dalszöveget, ezért is érezhető az, egy szívből jövő őszinte vallomásnak. A szövegben megtalálható metaforák és egyedi szóhasználatok miatt vált a dal különlegessé. Ezt megalapozva a klip érdekessége, hogy több technikai eszközt használtak a forgatás során, így a 4K-s kamerán keresztül, a gopro-n át a drone-ig több lehetőséget is kihasznált a forgató csapat, ezzel is látványossá téve a végeredményt.

A Dal mondanivalója, hogy ha egész életünkben vágyódunk valaki után akit még lehet nem is ismerünk, csak nekünk szánt a sors, előbb vagy utóbb biztos találkozunk vele, de ezért tennünk is kell, mennünk kell utána és akarnunk azt, hogy bevonzzuk a csodát, hogy „ég-tenger partján“ megtaláljuk az igazit. A klipben ez a lelkileg bejárt út az autózással lett párhuzamba állítva, de hogy a klip végén sikerül e megtalálni az igaz szerelmet „csillagpor hátán“ … kiderül.

CocoTia gőzerővel dolgozik az új dalokon, angol és magyar nyelven egyaránt, a hazai közönség igényeit szem előtt tartva. Idén ősszel várható az első nagylemezének a megjelenése is, ami a sokszínűség jegyében lát majd napvilágot.