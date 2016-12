Az Art of Beats viszonylag rövid létezése ellenére igen termékeny. 2015-ben és 2016-ban három-három videopremierjük került fel a Youtube-ra, illetve az ország számos rádióadójának műsorára. Emellett segédkeznek más előadók zenei karrierjének elindulásában.

Az “A.O.B.” egy igazi kreatív zenei szellemi műhely, ami nyitva áll más előadók előtt is, ha friss hangzással szeretnék megtölteni repertoárjukat!

Az Art of Beats megalakításának célja, hogy meglehetősen gyakorta szülessenek dalok, remixek, igényesen, nagyon mai életérzéssel. A formáció törekvése, hogy a közérthető, előremutató popzenét a mai, divatos elektronikus hangzással vegyítsék.

A duó reméli, nem túlzó az “Ütemek művészete” elnevezés… Zenéik -akár csak az életük – lüktet, vibrál, minden egyes percben valami új és izgalmas dolog felé kacsint.

A szövegek fontos részei a daloknak. Az Art of Beats igyekszik az ezerszer elcsépelt sablonokat kerülni. Dalszövegeiket Szemenyei Vivien írja és adja elő, az élet minden szegletéről, elsősorban magyar nyelven, de az angol nyelvet is tökéletesen ismeri és használja!

“Vien” – az éneklésen túl – több előadó szövegét is megalkotta. Az Art of Beats mellett saját, akusztikus hangzású Vien Dans Crew formációjával is járja az ország klubjait.

“Peet” (Billentyűs és ütőhangszerek) az Art of Beats zenei hangzásának felelőse és kreativ motorja.

facebook.com/artofLIVEbeats/