Apacuka zenekar – dupla koncert!

Jubileumi születésnapi duplakoncertre készül az Apacuka zenekar!

A gyermekek és felnőttek körében is igen népszerű zenekar az Akváriumban ünnepli majd 10. születésnapját – Ráadásul kétszer!

Az Apacuka egyértelműen a gyermekeknek szóló zenekarok legújabb generációját képviseli. Az együttest egyedi fűszerezésű, színes zenei stílusban megírt és előadott dalai teszik már első hallásra is emlékezetessé, legyen szó versadaptációikról, vagy teljesen saját szerzeményeikről. Az elmúlt 10 évben 3 nagylemezt is készítettek, melyek közül a legutóbbi (Hangfalatok) Fonogram-jelölést is kapott 2015-ben. Megannyi sláger, teltházas koncert, valamint klipjeik magas nézettsége bizonyítja, hogy a jelenlegi felnövekvő generáció és szüleik egyik kedvenc zenekara.

A kiemelt jelentőségű születésnapot eredetileg csak 2017. március 12-én délután, az Akvárium NagyHall-jában ünnepelte volna a zenekar, azonban erre a dátumra rekordidő alatt elkelt az összes jegy. Ennek hála, két héttel később, (2017. március 26-án) változatlan helyszínen a teljes műsort megismétli majd a zenekar. Az ünnepi koncerteken az elmúlt tíz év slágerei, vendégzenészek, vagány színpadi produkció, lufi-eső és sok egyéb meglepetés várja majd az érdeklődő családokat.