Cimbaliband vs. Tárkány Művek

Unger Balázs és bandája már tíz éve megteremtette az eredeti kelet-európai cimbalom Rock’n’Rollt! Május 25-én e jeles alkalmat megünnepelve a Cimbaliband az újjáalakult Tárkány Művekkel karöltve nagykoncertet ad az Akvárium Klubban, Budapesten.

„Réges-régen egy messzi-messzi galaxisban élt két figyelemre méltó ifjú padavan, Unger Balázs és Tárkány-Kovács Bálint, akiket az öreg jedi mester, Balogh Kálmán tanított cimbalmozni….”-hangzik a koncertbeharangozó, és folytathatnánk is, hiszen „A cimbalmok háborúja” a film allegóriájaként született meg. A koncert több okból is igazi kuriózum lesz! Unger Balázs cimbalmos-zenekarvezető és Tárkány-Kovács Bálint cimbalmos-zenekarvezető saját tanítványaikat; Horváth Áront (a zeneiskolák országos versenyének második helyezettjét) és ifjabb Ürmös Sándort (a Felszállott a páva televíziós tehetségkutató győztesét) is vendégül látják. Így 4 cimbalmos jut egy koncertre és vívják meg együtt „A cimbalmok háborúját”! Persze nem egymás ellen, hanem egyesítve erőiket felveszik a harcot a Sötét oldal képviselőivel, a Play Back és Auto Tune Sith lovagokkal.

A koncert másik különlegessége, hogy a Cimbaliband idén tíz esztendős, amit ez évben Cimbali10 koncertkörúttal ünnepelnek meg. Ennek a sorozatnak az egyik állomása az Akvárium Klubos koncert. Amennyiben ez mind nem lenne elég, a Tárkány Művek teljesen új felállással és új hangszereléssel teszi teljessé majd az élményt.

Nagyszerű muzsikusokkal, kitűnő helyen különleges élményben lesz része annak, aki ide ellátogat! A VERŐ LEGYEN VELED!

A cimbalmok háborúja

Akvárium Klub, Budapest

2016.05.25. 19:30

facebook.com/events/939868222747862/

akvariumklub.hu/programok/cimbaliband-vs-tarkany-muvek

Cimbaliband: cimbaliband.hu

Tárkány Művek: tarkanymuvek.hu