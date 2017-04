A Babel Sound hangjai a Fonóban

Koncertsorozat különböző kultúrák muzsikájával, táncával és ízével

A márciusban útnak indított különleges kultúrprogram a Fonó Budai Zeneházban zajlik, s eddig az ír, skót és szerb kultúrákat ismerhettük meg. Áprilisban és májusban folytatódik a kiváló sorozat, és fővárosunkban köszönthetjük Görögországot, Spanyolországot, Bulgáriát és Olaszországot. Mutatjuk, mi lesz a program!

2017. április 22-én egy hamisítatlan görög esten csodálhatjuk meg a tradicionális táncokat az Akropolis Compania zenéjére. Sőt, beöltözhetünk spártai harcosnak vagy akár görög bölcsnek is, ha kedvünk tartja, hisz ókori görög ruhák élménykiállítása kíséri a koncertet. S ami elmaradhatatlan a mediterrán hangulathoz, az bizony a finom népi íz. Ez alkalommal fűszeres, rizses mentás dolma (töltött szőlőlevél), szuvlaki (sertésszűz nyárson) és görög saláta lesz terítéken.

2017. április 28-án, a tánc világnapja előtt egy nappal az alkalomhoz illően egy tüzes flamenco show-val folytatódik a sorozat. Andalúzia varázsát érezhetjük ezen a különleges estén, ahol két fantasztikus flamenco táncművészt – Pirók Zsófiát és Lippai Andreát – kísérnek kiváló zenészek, akik egyenesen Sevillából érkeznek hozzánk. Elena Morales énekesnő, Juan José Bando flamenco gitáros, valamint ütőhangszereken Tar Gergely. Az erotikus és érzelem dús tánc és egyedi gitárjáték mellé sangria és tapas dukál, ami az est kulináris különlegességeként szerepel a Fonó kínálatában.

2017. május 12-én a bolgár kultúráé lesz a nagyszínpad. Bulgária legeredetibb cigány fúvós zenekara, a Karandila Orchestra szolgáltatja a talpalávalót, melyhez táncház is párosul Nagy Tímea vezetésével, a Martenica Táncegyüttes táncosaival. A gasztronómia jegyében ezen az estén bolgár grill ételeket lehet kapni a büfében! Kebapcse, kyufte, sopszka saláta, sült paprika és más finomságok is lesznek, valamint bolgár borokat is kóstolhatunk a Bulgarian Wine Embassy jóvoltából.

2017. május 19-én egy olasz esttel zárul a sorozat. A programot az Acquaragia Drom lemezbemutató koncertje indítja, utána zenél az Oi Dipnoi. Utóbbi mellé tánctanítás is jár, a Vivi Budapest Egyesület közreműködésével (tarantella és pizzica).

Természetesen a nyarat sem hagyja világzene nélkül tovarobogni a Babel Sound. A balatonboglári strandon elképesztő nemzetközi kulturális kavalkád lesz 2017. július 17-23. között. Ide érkezik ugyanis a világ zenéje, művészete, íze és illata: a Babel Sound Free interaktív világzenei fesztivál. A lehető leginteraktívabb módon, ráadásul ingyenesen. A fesztivál részleteiről hamarosan hírt adunk!

